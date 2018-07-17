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В Москву доставлен член банды Басаева, выданный властями Словакии
12:42
Фото: vk.me
Власти Словакии выдала РФ Аслана Яндиева, который в прошлом входил в состав банды Басаева и причастен к целому ряду преступлений.
По данным российских правоохранителей, Яндиев принимал участие в подготовке и осуществлении террористических атак в Северной Осетии.
В минувший вторник, 17 июля, из Братиславы в Москву на самолете был доставлен Аслан Яндиев, входивший в банду Шамиля Басаева, передает ТАСС со ссылкой на представителей Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. В настоящее время продолжается проведение комплексных следственных действий и оперативно-разыскные мероприятий, направленных на сбор материалов о причастности Яндиева 1978 года рождения к инкриминируемым ему преступлениям.
В ЦОС ФСБ рассказали, что выданный Словакией Яндиев причастен к серии резонансных терактов, которые были осуществлены в 2006 году во Владикавказе. Злоумышленники тогда использовали кустарно изготовленные взрывные устройства большой мощности. Инциденты, случившиеся в городском парке и развлекательном центре повлекли жертвы и вызвали обширный общественный резонасн.
Скрываясь от правоохранителей, в 2010 году Яндиев покинул РФ. Выехал за рубеж по фальшивым документам, он пытался перейти на легальное положение в Нидерландах, Швейцарии и некоторых других странах Европы. В 2011 году полиция Словакии задержала подозреваемого на основании российской ориентировки.
На протяжении восьми лет фигурант пытался сорвать экстрадицию. Действуя с помощью адвокатов, он раз раз разом опротестовывал решение о выдаче его российской стороне. Юристы указывали при этом на необоснованность обвинений, которые были предъявлены их клиенту.
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