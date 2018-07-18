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В Бельгии готовятся к съемкам фильма о Петре I


18.7.2018 09:38
В Бельгии готовятся к съемкам фильма о Петре IФото: mycdn.me

В Бельгии собираются создать кинофильм, посвященный путешествию первого российского императора Петра I по Европe.

Как передает RT, в ленте могут принять участие отечественные артисты.

Снимать картину будет западный режиссер, рассказал председатель основанного в Бельгии фонда "Петр Великий" Валерий Двойников, который является автором идеи. По его словам, уже готов проект художественной кинокартины.

Предполагается, что сценарий к фильму о путешествии Петра I по Европe будет также создан с привлечением западных деятелей. Но роли могут исполнить несколько российских актеров.

В качестве рабочих названий этого фильма пока используются "Путешествие Петра" или "Петр Великий в Европе", отметил Двойников. Он добавил, что начало съемочного процесса запланировано на 2020 год.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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