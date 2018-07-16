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Виктория Скрипаль рассказала о телефонной беседе с сестрой, отравленной в Солсбери

15:29

Фото: bbci.co.uk

По словам Юлии, сейчас она продолжает долечивание, а также занимается здоровьем отца - Сергея Скрипаля. Виктория Скрипаль отметила, что телефонная беседа состоялась в начале июня. Она не уточнила, кто кому звонил.

Как отметила Виктория Скрипаль, "связи с Сергеем Викторовичем" у нее до сих пор нет. Юлия при этом на ее письма не отвечает, однако знает о том, что кузина ей пишет, подчеркнула Виктория. Она также выразила желание поддерживать связь с родней, и знать о самочувствии дяди.

Ранее международные СМИ сообщили о том, что к инциденту в Солсбери якобы могут оказаться причастны сотрудники военной разведки РФ. В минувшем марте, до того как из Лондона были высланы российские дипломаты , власти других государств были ознакомлены с некими сведениями, которые уже имелись у британских правоохранителей.

Как писала газета The New York Times, речь шла о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены представителями Главного управления Генерального штаба ВС России.

Автор: Злата Богатова

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