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Виктория Скрипаль рассказала о телефонной беседе с сестрой, отравленной в Солсбери
15:29
Фото: bbci.co.uk
Виктории Скрипаль удалось связаться со своей двоюродной сестрой Юлией, пострадавшей в результате ЧП в Солсбери, передает РИА Новости.
Разговор состоялся в первых числах июля.
По словам Юлии, сейчас она продолжает долечивание, а также занимается здоровьем отца - Сергея Скрипаля. Виктория Скрипаль отметила, что телефонная беседа состоялась в начале июня. Она не уточнила, кто кому звонил.
Как отметила Виктория Скрипаль, "связи с Сергеем Викторовичем" у нее до сих пор нет. Юлия при этом на ее письма не отвечает, однако знает о том, что кузина ей пишет, подчеркнула Виктория. Она также выразила желание поддерживать связь с родней, и знать о самочувствии дяди.
Ранее международные СМИ сообщили о том, что к инциденту в Солсбери якобы могут оказаться причастны сотрудники военной разведки РФ. В минувшем марте, до того как из Лондона были высланы российские дипломаты, власти других государств были ознакомлены с некими сведениями, которые уже имелись у британских правоохранителей.
Как писала газета The New York Times, речь шла о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены представителями Главного управления Генерального штаба ВС России.
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