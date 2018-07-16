|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученые назвали подделкой Туринскую плащаницу
16.7.2018 22:22
Фото: patrioty.org.ua
Ученые пришли к выводу, что Туринская плащаница является подделкой, передает РИА Новости. По мнению международного исследовательского коллектива, речь идет об искусно выполненной назидательной иллюстрации казни Иисуса Христа.
Считалось, что именно в эту ткань заворачивали тело Христа после смерти, однако ученые заявили о том, что в действительности подделку создали в XIV веке. Исследование проводили эксперты из британского Университета Ливерпуля и итальянского Комитета по расследованию псевдонаучных утверждений, включая антрополога Маттео Боррини и химика Луиджи Гарлашелли.
Ученые проводили эксперимент с участием добровольцев и манекена, применяя кровь донора и жидкость, обладавшую схожими характеристиками. Изучив следы на ткани, которые образовались после того, как участников помещали в разные позы, ученые проводили сравнительный анализ с пятнами на плащанице. В результате эксперты заявили, что христианская реликвия представляет собой подделку.
Более подробный отчет о проделанной работе исследователи опубликовали в The Journal of Forensic Sciences.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|