Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Первая из активисток, выбежавших на поле в финале ЧМ-2018, получила 15 суток ареста

20:33

Фото: pikabu.ru



Пятнадцать суток ареста дали первой из участниц Pussy Riot, которые накануне решили выбежать на футбольное поле во время финала ЧМ-2018. По данным российских СМИ, вердикт вынес столичный Хамовнический суд.



Первой участнице акции панк-группы Pussy Riot, которая накануне появилась на поле во время финальной игры мундиаля, назначили пятнадцать суток ареста. По данным РИА Новости, административное наказание для Вероники Никульшиной огласил сегодня судья Андрей Лутов.



Признав вину в нарушении правил поведения зрителей во время официальных спортивных мероприятий, Никульшина пояснила, что решила таким образом бороться "с произволом и с тем, что Россия - для грустных". По ее словам, "карнавал закончится", скоро все гости мундиаля разъедутся по домам, а ей это не нравится. в ходе судебного заседания Никульшина также отметила, что ей нравится, "когда весело, когда вечеринка", - сказал она.



Напомним, накануне, 15 июля, когда на большой спортивной арене "Лужников" шла вторая половина финальной игры французской и хорватской сборных, на поле выбежали трое девушек и молодой человек. Одетые в полицейскую форму, позже он заявили о том, что добиваются "освобождения политзаключенных", включая Олега Сенцова.



В связи с инцидентом матч пришлось ненадолго остановить, нарушителей оперативно вывели за пределы поля и доставили в полицию.



Автор: Злата Богатова

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