|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Саратове во время грозы женщину придавило деревом
16.7.2018 18:25
Фото: donbass.ua
Пожилую жительницу Саратова в тяжелом состоянии доставили в больницу после того, как на женщину упало дерево.
Как передают региональные СМИ, инцидент произошел на окраине во время сильной грозы.
По данным местных изданий со ссылкой на источники в Минздраве области, ЧП случилось на улице Заречная в Заводском районе города Саратова. В сильную грозу, которая сопровождалась порывами ветра, 80-летняя женщина проходила мимо деревьев. Одно из них, упав, придавило пенсионерку.
Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение. В момент госпитализации врачи оценивали состояние пациентки как тяжелое.
Как сообщает саратовский гидрометеоцентр, жителям города стоит готовиться к сильному ливню, который обрушится на область в понедельник и во вторник. Уровень осадков может составить до 49 мм. Гроза будет сопровождаться градом и порывами шквального ветра, скорость которого способна усилиться до 23 м/с.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|