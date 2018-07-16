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В Саратове во время грозы женщину придавило деревом


16.7.2018 18:25
В Саратове во время грозы женщину придавило деревомФото: donbass.ua

Пожилую жительницу Саратова в тяжелом состоянии доставили в больницу после того, как на женщину упало дерево.

Как передают региональные СМИ, инцидент произошел на окраине во время сильной грозы.

По данным местных изданий со ссылкой на источники в Минздраве области, ЧП случилось на улице Заречная в Заводском районе города Саратова. В сильную грозу, которая сопровождалась порывами ветра, 80-летняя женщина проходила мимо деревьев. Одно из них, упав, придавило пенсионерку.

Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение. В момент госпитализации врачи оценивали состояние пациентки как тяжелое.

Как сообщает саратовский гидрометеоцентр, жителям города стоит готовиться к сильному ливню, который обрушится на область в понедельник и во вторник. Уровень осадков может составить до 49 мм. Гроза будет сопровождаться градом и порывами шквального ветра, скорость которого способна усилиться до 23 м/с.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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