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Под Оренбургом 4 человека погибли при столкновении иномарок
16.7.2018 17:39
Фото: vk.me
В Оренбургской области выясняют причины и все обстоятельства ДТП, в котором погибли четыре человека.
Смертельная авария случилась на 55 километре трассы "Казань - Оренбург - граница с Казахстаном".
Как передает агентство "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на источники в региональном полицейском главке, крупное дорожно-транспортное происшествие случилось в окрестностях Соль-Илецка. Сообщение об аварии поступило на пульт местных экстренных служб около 13:05 по московскому времени.
В ходе предварительной проверки было установлено, что водитель транспортного средства марки "Форд Фокус" допустил выезд на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем "Митсубиси Лансер".
Четыре человека от полученных травм скончались на месте ЧП. Медицинская помощь потребовалась пяти пострадавшим.
Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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