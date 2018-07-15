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В Хельсинки начались переговоры Путина и Трампа
16:51
Фото: riafan.ru
В Хельсинки начались переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Кортежей глав государств ожидали сотни жителей финской столицы.
Встреча состоится в Готическом зале президентского дворца. До того, как началось официальное мероприятие, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что настал момент обсудить с американским коллегой вопросы, связанные с двусторонними отношениями, а также поговорить о разных "болевых точках в мире".
Собравшиеся в ожидании кортежей заполонили бульвар Эспланада, расположенный в самом центре Хельсинки и выходящий на Торговую площадь, где находится президентский дворец.
Сотрудники полиции полностью перекрыли доступ на площадь. За правоохранителями стоят люди с флагами и лозунгами в руках, также видны растяжки. Надписи на них, в частности, гласят: "Make human rights great again" и "Make America trade again". Проезжающие президентские кортежи собравшиеся шумно приветствовали радостными криками и аплодисментами.
Напомним, накануне в Хельсинки начали проводиться массовые акции сторонников и противников переговоров Путина и Трампа. В общей сложности в администрацию города ранее поступило одиннадцать заявок на организацию разных мероприятий 15 и 16 июля.
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