Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Хельсинки проводятся массовые акции в поддержку и против саммита

18:11

Фото: rt.com



В Хельсинки, где уже завтра пройдет встреча глав РФ и США, проводят массовые акции сторонники и противники предстоящего саммита Владимира Путина и Дональда Трампа. В общей сложности в администрацию города ранее поступило одиннадцать заявок на организацию разных мероприятий 15 и 16 июля.



По данным агентства "Интерфакс", накануне саммита в финской столице началось проведение массовых акций, участники которых как приветствуют, так и выступают против встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, как ожидается, пройдут уже завтра, 16 июля.



Одним из наиболее массовых мероприятий оказался марш Helsinki Calling. Акция в поддержку прав человека и за демократию была организована организацией Amnesty International, Helsinki for Human Rights и левыми молодыми. Участники, встретившие сегодня в парке Кайсаниеми, через центр города дошли до Сенатской площади. Организаторы анонсировали порядка десяти тысяч человек, но в действительности марш собрал около полутора тысяч, отметили в полиции финской столицы.



Кроме того, уже состоялся молодежный митинг правящей партии "Истинные финны", названный Welcome Trump. Акция была организована в поддержку антимиграционной политики Соединенных Штатов.



На завтра свои мероприятия наметили представители молодежного крыла Национальной коалиционной партии, общества финско-российской дружбы RUFI, а также ряда других организаций, включая объединения, которые выступают за права женщин. Кроме того, в понедельник в финской столице пройдут акции протеста за Афганистан и Южный Камерун, не связаны напрямую с двусторонним саммитом.



Автор: Злата Богатова

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