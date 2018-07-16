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В Приморье после обрушения плит эвакуированы жильцы многоквартирного дома


16.7.2018 14:34
В Приморье после обрушения плит эвакуированы жильцы многоквартирного домаФото: diapazon.kz

В городе Уссурийске (Приморский край) жильцов многоквартирного дома экстренно эвакуировали после обрушения плит, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на представителей горадминистрации отмечается, что ЧП случилось накануне вечером.

В минувшее воскресенье, 15 июля, в экстренные службы Уссурийска поступил сигнал от жительницы дома, расположенного по адресу: улица Пролетарская, 10б. Женщина рассказала об обрушившейся кровле, сразу после чего к месту происшествия были направлены сотрудники оперативных служб.

Точное количество жильцов, которых коснулась эвакуация, пока не называется. Представители городской администрации лишь отметили, что в 95 квартирах этого дома официально проживают более двухсот человек.

В ходе предварительной проверки выяснилось, что во время ремонта кровли подрядчик складировал строительные материалы, включая паллеты с кирпичом, в одном месте. На фоне продолжающихся ливней произошло обрушение перекрытий между крышей и техническим этажом.

Подрядчику предстоит в ближайшее время ликвидировать последствия ЧП. Взамен поврежденных плит установят новые.

В местной администрации подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для жизни людей. Жильцы уже вернулись в свой дом, возведенный в 1985 году и имеющий статус общежития.

Автор: Злата Богатова

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