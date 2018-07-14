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Подтверждена подлинность останков царской семьи, найденных на Урале


12:15
Подтверждена подлинность останков царской семьи, найденных на УралеФото: livejournal.com

Найденные близ Екатеринбурга останки действительно принадлежат императору Николаю II, его супруге и детям, а также представителям окружения, сообщает СКР.

Как указано на портале ведомства, эксперты завершили исследование, подтвердив раннюю версию.

По данным СКР, в результате сопоставления генетических профилей костных останков и образцов биологических материалов потомков семьи Романовых (проверялись родственники по обеим линиям - отцовской и материнской) эксперты заключили, что речь идет именно о Николае II и членах его семьи.

Комплексные молекулярно-генетические исследования проводились с останками, которые были найдены на Урале в 1993 и 2007 годах.  Эксперты установили, что семь из одиннадцати останков могут соответствовать членам одной семьи отцу, матери и их детям - четырем дочерям и сыну, отметили в СКР.

Также стали известны выводы экспертов после сравнительного анализа останков отца Николая II Александра III. Согласно заключению молекулярно-генетического исследования, удалось установить генетическое родственные связи между погибшим человеком, который ранее был идентифицирован как император Николай II, и эксгумированный в Петропавловском соборе Петербурга император Александр III.

Предполагается, что Следственный Комитет сможет окончить расследование уголовного дела после получения заключения о четырех экспертизах. В их числе - анализ материалов из зарубежных архивов, которые поступили в течение последних полутора лет.

Николая II, его жену, дочерей и сына, а также нескольких слуг расстреляли в Екатеринбурге летом 1918 года. В 2000-м Русская Православная Церковь приняла решение о причислении убитых на Урале членов царской семьи к лику святых.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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