Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Подтверждена подлинность останков царской семьи, найденных на Урале

12:15

Фото: livejournal.com



Найденные близ Екатеринбурга останки действительно принадлежат императору Николаю II, его супруге и детям, а также представителям окружения, сообщает СКР.



Как указано на портале ведомства, эксперты завершили исследование, подтвердив раннюю версию.



По данным СКР, в результате сопоставления генетических профилей костных останков и образцов биологических материалов потомков семьи Романовых (проверялись родственники по обеим линиям - отцовской и материнской) эксперты заключили, что речь идет именно о Николае II и членах его семьи.



Комплексные молекулярно-генетические исследования проводились с останками, которые были найдены на Урале в 1993 и 2007 годах. Эксперты установили, что семь из одиннадцати останков могут соответствовать членам одной семьи отцу, матери и их детям - четырем дочерям и сыну, отметили в СКР.



Также стали известны выводы экспертов после сравнительного анализа останков отца Николая II Александра III. Согласно заключению молекулярно-генетического исследования, удалось установить генетическое родственные связи между погибшим человеком, который ранее был идентифицирован как император Николай II, и эксгумированный в Петропавловском соборе Петербурга император Александр III.



Предполагается, что Следственный Комитет сможет окончить расследование уголовного дела после получения заключения о четырех экспертизах. В их числе - анализ материалов из зарубежных архивов, которые поступили в течение последних полутора лет.



Николая II, его жену, дочерей и сына, а также нескольких слуг расстреляли в Екатеринбурге летом 1918 года. В 2000-м Русская Православная Церковь приняла решение о причислении убитых на Урале членов царской семьи к лику святых.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 117

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 04:11 СМИ: Скрипалей могли отравить «агенты ГРУ»

СМИ: Скрипалей могли отравить «агенты ГРУ» 14.7.2018 21:40 Более 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в Эймсбери

Более 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в Эймсбери 14.7.2018 21:08 В Ницце вспоминают погибших при теракте 14 июля 2016 года

В Ницце вспоминают погибших при теракте 14 июля 2016 года 14.7.2018 18:37 Малахов рассказал о свадьбе Сердюкова и Васильевой

Малахов рассказал о свадьбе Сердюкова и Васильевой 14.7.2018 18:15 Таиландские подростки начали рассказывать о времени, проведенном в подземелье