|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Подтверждена подлинность останков царской семьи, найденных на Урале
12:15
Фото: livejournal.com
Найденные близ Екатеринбурга останки действительно принадлежат императору Николаю II, его супруге и детям, а также представителям окружения, сообщает СКР.
Как указано на портале ведомства, эксперты завершили исследование, подтвердив раннюю версию.
По данным СКР, в результате сопоставления генетических профилей костных останков и образцов биологических материалов потомков семьи Романовых (проверялись родственники по обеим линиям - отцовской и материнской) эксперты заключили, что речь идет именно о Николае II и членах его семьи.
Комплексные молекулярно-генетические исследования проводились с останками, которые были найдены на Урале в 1993 и 2007 годах. Эксперты установили, что семь из одиннадцати останков могут соответствовать членам одной семьи отцу, матери и их детям - четырем дочерям и сыну, отметили в СКР.
Также стали известны выводы экспертов после сравнительного анализа останков отца Николая II Александра III. Согласно заключению молекулярно-генетического исследования, удалось установить генетическое родственные связи между погибшим человеком, который ранее был идентифицирован как император Николай II, и эксгумированный в Петропавловском соборе Петербурга император Александр III.
Предполагается, что Следственный Комитет сможет окончить расследование уголовного дела после получения заключения о четырех экспертизах. В их числе - анализ материалов из зарубежных архивов, которые поступили в течение последних полутора лет.
Николая II, его жену, дочерей и сына, а также нескольких слуг расстреляли в Екатеринбурге летом 1918 года. В 2000-м Русская Православная Церковь приняла решение о причислении убитых на Урале членов царской семьи к лику святых.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|