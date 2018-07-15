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Хорватский президент призвала к диалогу с Москвой
10:42
Фото: kavkaznews.az
Глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович призывает к сотрудничеству с Москвой, передает ТАСС.
По мнению лидера европейского государства, попытки изолировать Россию должны смениться эффективным диалогом.
В интервью Associated Press, которое было опубликовано накануне, 15 июля, Колинда Грабар-Китарович заявила, что поддерживает выстраивание диалога с российскими властями и настроена против попыток изолировать Москву. Необходимо поддерживать взаимодействие по вопросам, связанным с общими вызовами нашей безопасности, подчеркнула, политик.
Комментируя саммит в Хельсинки, хорватский политик выразила надежду на то, что глава РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп смогут продемонстрировать высокий уровень ответственности по отношению к глобальной стабильности.
Напомним, накануне в Москве состоялся финал мирового чемпионата по футболу. За игрой, проходившей в "Лужниках", наблюдали президенты Франции и Хорватии. Матч завершилась победой французов, обыгравших хорватов со счетом 4:2.
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