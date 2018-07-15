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В Татарстане поезд врезался в машину на переезде: погибли 4 человека
15.7.2018 22:55
Фото: rl0.ru
В Татарстане полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором погибли четыре человека.
По данным региональных СМИ, столкнулись пассажирский поезд и легковая автомашина.
Со ссылкой на источники в республиканском главке МВД сообщается, что смертельная авария произошла около 18:50 по московскому времени на одном из железнодорожных переездов Буинского района Татарстана. Пассажирский поезд, следовавший из Волгограда в Нижневартовск, врезался в машину марки ВАЗ-2109. Жертвами ЧП стали все, кто был в автомобиле. Причины трагического инцидента сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.
В результате столкновения произошла задержка железнодорожного движения, так как экстренным службам пришлось извлекать автомобиль из-под поезда. По предварительным данным, в поезде никто не пострадал - жалоб от пассажиров зафиксировано не было.
Предположительно, водитель легковой машины мог нарушить ПДД, понадеявшись проскочить перед приближающимся составом. Отмечается, что регулируемый переезд, который расположен на перегоне Бурундуки - Бюрганы Горьковской железной дороги, оборудован системой автоматической сигнализации. В момент ЧП она действовала исправно.
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