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В Закарпатье сгорел детский сад цыганского поселения


15.7.2018 21:25
В Закарпатье сгорел детский сад цыганского поселенияФото: metayogg.com

В Закарпатье сгорел частный детский сад, который посещали малыши из местной цыганской общины, передают украинские СМИ.

ЧП случилось на территории поселка Великая Добронь, который находится в Ужгородском районе.

Детский сад, сгоревший в Закарпатской области, располагался в пределах местного цыганского поселения, отмечают региональные СМИ. Пожар был настолько сильным, что огонь, быстро распространяясь, перекинулся на соседние строения. Здание детского сада было уничтожено полностью.

Официальные представители экстренных структур региона пока не озвучили сведений о том, что могло стать причиной возгорания. Вместе с тем, местные цыгане полагают, что речь может идти об умышленном поджоге.

Напомним, в начале июля в закарпатском городе Берегово неизвестными была жестоко убита молодая цыганка. До этого в разных регионах Украины произошли погромы и нападения на поселения цыганских общин, на которые уже успела отреагировать европейская общественность - киевские власти призвали к тщательному расследованию инцидентов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 180

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