|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Кабуле жертвами взрыва стали не менее семи человек
15.7.2018 17:43
Фото: alphagroup.ru
В Кабуле по меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва, передает РИА Новости.
ЧП случилось рядом с входом на территорию министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана.
По данным афганского телевизионного канала 1TV, который цитирует представителей столичной полиции, здание министерства атаковал смертник. Жертвами террористической атаки стали не менее семи человек.
Точное количество пострадавших сейчас устанавливается. Правоохранители приступили к расследованию инцидента, отметили в полицейском управлении Кабула. Отмечается, что смертник, во второй половине подошедший к зданию, привел взрывное устройство, когда сотрудники ведомства начали уходить с работы.
О своей причастности к инциденту пока не заявила ни одна радикальная группировка.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|