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В Кабуле жертвами взрыва стали не менее семи человек


15.7.2018 17:43
В Кабуле жертвами взрыва стали не менее семи человекФото: alphagroup.ru

В Кабуле по меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва, передает РИА Новости.

ЧП случилось рядом с входом на территорию министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана.

По данным афганского телевизионного канала 1TV, который цитирует представителей столичной полиции, здание министерства атаковал смертник. Жертвами террористической атаки стали не менее семи человек.

Точное количество пострадавших сейчас устанавливается. Правоохранители приступили к расследованию инцидента, отметили в полицейском управлении Кабула. Отмечается, что смертник, во второй половине подошедший к зданию, привел взрывное устройство, когда сотрудники ведомства начали уходить с работы.

О своей причастности к инциденту пока не заявила ни одна радикальная группировка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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