|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Ростовом беременная женщина погибла от удара молнии
15.7.2018 16:35
Фото: fjfnews.com
Под Ростовом молния ударила в дерево, под которым от дождя укрывались пять человек. В их числе была беременная женщина 1992 года рождения. От полученной электротравмы она погибла на месте. Четверо пострадавших были экстренно госпитализированы.
По данным агентства "Интерфакс", трагедия случилась в минувшую субботу, 14 июля, в городе Шахты. Во время кратковременного, но очень сильного дождя пять человек решили укрыться под деревом. Со ссылкой на представителей региональных экстренных служб отмечается, что в дерево попала молния, травмировав всех, кто там находился. Беременная женщина 1992 года рождения погибла на месте.
Четверо пострадавших с ожогами были доставлены в больницу. По данным ТАСС, трое из них находятся в реанимационном отделении. По факту случившегося сейчас проводят проверку местные следственные органы.
Напомним, около недели назад от удара молнии, попавшего в туристическую палатку, погибла жительница Челябинска. Трагедия произошла во время похода вдоль реки Клязьма, когда группа остановилась на ночлег между Покровом и Дубровкой.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|