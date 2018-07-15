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В Чикаго начались акции протеста после убийства человека полицейскими
15.7.2018 15:44
Фото: edumag.net
В Чикаго после убийства мужчины сотрудниками полиции начались акции протеста, передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.
Демонстранты забрасывают сотрудников правопорядка бутылками, выкрикивая при этом слово "убийцы".
Люди вышли на улицы южной части Чикаго (штат Иллинойс) после того, как полицейские застрелили мужчину. По данным газеты Chicago Tribune, порядка сотни демонстрантов забросывали силовиков бутылками, скандируя при этом слово "убийцы".
Манифестанты начали стихийно собираться рядом с местом, где произошло ЧП. Официальные источники пока не называют имени убитого мужчины, остаются неизвестными и обстоятельства инцидента. Отмечается, что участники акции протеста были оттеснены правоохранителями, но не стали расходиться.
Как указано в Twitter местного управления полиции, правоохранители пытались допросить некого мужчину, который, как они предполагали, мог иметь при себе оружие. В результате после того, как "началась конфронтация", полицейские открыли огонь, смертельно ранив мужчину. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу, однако врачи оказались бессильны. Огнестрельное ранение было смертельным, мужчина умер.
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