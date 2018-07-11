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Тимошенко рассказала, как Украина может возвратить Крым


10:16
Тимошенко рассказала, как Украина может возвратить КрымФото: uinp.info

Юлия Тимошенко поделилась соображениями о том, как киевские власти могут вернуть Крым.

По словам украинского политика, нельзя позволить миру разделить вопрос принадлежности Крымского полуострова и Донбасса.

Украинскому руководству нужно продолжать работу по укреплению своей армии и стремиться проводить переговоры в Будапештском формате, считает Юлия Тимошенко. По мнению лидера партии "Батькивщина", именно так выглядит путь к возвращению Крыма. Депутат Рады отметила, что Крымский полуостров, как и Донбасс, являются частью украинской территории. Поэтому никто не может вести речь о том, чтобы расстаться с частями страны. При этом Тимошенко призвала не допускать "теневую легализацию" воссоединения Крыма с Москвой.

Тимошенко также с сожалением прокомментировала то, что Украина не вступила в НАТО после того, как был подписан Будапештский меморандум. Этот документ призван гарантировать соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как государства-участника Договора, не обладающего ядерным вооружением. Будапештский меморандум был заключен 5 декабря 1994 года. Документ был подписан лидерами Великобритании, России, Соединенных Штатов и Украины.

Напомним, не так давно Тимошенко заявила о том, что между руководством самопровозглашенных народных республик и Киевом якобы ведутся некие переговоры. По словам экс-премьера Украины, которая в следующем году намерена побороться за пост президента, Петр Порошенко рассчитывает остаться у власти на второй срок. Поэтому он заинтересован в введении в стране военного положения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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