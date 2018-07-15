Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сербии в шестой раз проводится фестиваль русской музыки «Большой» Эмира Кустурицы

15.7.2018 01:59

Фото: tt-group.net



В Сербии уже в шестой раз проводится фестиваль русской музыки "Большой". Как передает ТАСС, церемония открытия состоялась в субботу, 14 июля.



Творческий смотр, учрежденный известным кинорежиссером Эмиром Кустурицей, объединяет молодых артистов из Сербии и России.



Открытие смотра в этнодеревне Дрвенград ознаменовало выступление известного скрипача Неманьи Радуловича со своим коллективом Double sence. Концерт продолжили ведущие артисты Государственного театра в Белграде. Во время фестиваля в Сербии будут выступать Денис Мацуев, Юлиан Рахлин, Гари Лукас и другие известнейшие музыкантов. Некоторые звезды даже проведут мастер-классы.



На этот раз программа "Большого" увеличилась на день - мастерство участников на протяжении четырех дней буде оценивать строгое жюри во главе с деканом Музыкальной академии Восточного Сараева Дражана Косорича. В конкурсе в общей сложности примут участие шестьдесят человек, включая юных дарований из Москвы, ХМАО, ЯНАО и других уголков России.



Победителей наградят Золотыми, Серебряными и Бронзовыми матрешками. Лауреатов будут выбирать без разделения. Лучших среди талантливых конкурсантов определят в двух возрастных категориях. Среди участников фестиваля - пианисты, вокалисты, скрипачи, виолончелисты и исполнители на духовых инструментах.



По традиции это яркое событие организуют в этнодеревне Дрвенград, которая была создана в начале 2000 годов специально для кинофильма Эмира Кустурицы "Жизнь как чудо". Живописный поселок расположен близ станции узкоколейки, которая в прошлом соединяла Белград и Дубровник.



Автор: Злата Богатова

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