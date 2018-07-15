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В Сербии в шестой раз проводится фестиваль русской музыки «Большой» Эмира Кустурицы
15.7.2018 01:59
Фото: tt-group.net
В Сербии уже в шестой раз проводится фестиваль русской музыки "Большой". Как передает ТАСС, церемония открытия состоялась в субботу, 14 июля.
Творческий смотр, учрежденный известным кинорежиссером Эмиром Кустурицей, объединяет молодых артистов из Сербии и России.
Открытие смотра в этнодеревне Дрвенград ознаменовало выступление известного скрипача Неманьи Радуловича со своим коллективом Double sence. Концерт продолжили ведущие артисты Государственного театра в Белграде. Во время фестиваля в Сербии будут выступать Денис Мацуев, Юлиан Рахлин, Гари Лукас и другие известнейшие музыкантов. Некоторые звезды даже проведут мастер-классы.
На этот раз программа "Большого" увеличилась на день - мастерство участников на протяжении четырех дней буде оценивать строгое жюри во главе с деканом Музыкальной академии Восточного Сараева Дражана Косорича. В конкурсе в общей сложности примут участие шестьдесят человек, включая юных дарований из Москвы, ХМАО, ЯНАО и других уголков России.
Победителей наградят Золотыми, Серебряными и Бронзовыми матрешками. Лауреатов будут выбирать без разделения. Лучших среди талантливых конкурсантов определят в двух возрастных категориях. Среди участников фестиваля - пианисты, вокалисты, скрипачи, виолончелисты и исполнители на духовых инструментах.
По традиции это яркое событие организуют в этнодеревне Дрвенград, которая была создана в начале 2000 годов специально для кинофильма Эмира Кустурицы "Жизнь как чудо". Живописный поселок расположен близ станции узкоколейки, которая в прошлом соединяла Белград и Дубровник.
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