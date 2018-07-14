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Британских пользователей ужаснули манеры Трампа при встрече с королевой


14.7.2018 22:41
Британских пользователей ужаснули манеры Трампа при встрече с королевойФото: кадр видео с youtube.com

В Сети с возмущением отреагировали на видеоматериал, сделанный во время встречи президента США Дональда Трампа и Елизаветы Второй.

Как передает РИА Новости, на кадрах американский лидер оттесняет в сторону британскую королеву.

Судя по записи, широко распространившейся в мировых средствах массовой информации, британской королеве пришлось идти в течение некоторого времени после президента Соединенных Штатов. Елизавета Вторая попыталась при этом обойти Дональда Трампа, однако он и вовсе остановился, преградив ей путь.

Кроме того, когда американский лидер шел вместе с британским монархом мимо строя королевских гвардейцев, Трамп также нарушил этикет, выдвинувшись перед Елизаветой Второй.

В Сети манеры лидера США расценили как грубейшие нарушения правил. Множество британских пользователей с возмущением отреагировали на поведение Трампа, называя его неуважительным и даже клоунским.

Напомним, ранее в Букингемском дворце опровергли информацию об опоздании Дональда Трампа на аудиенцию к королеве Великобритании. Сведения, распространившиеся в ряде изданий, были названы некорректными.
 



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 204

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