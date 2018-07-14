|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Британских пользователей ужаснули манеры Трампа при встрече с королевой
14.7.2018 22:41
Фото: кадр видео с youtube.com
В Сети с возмущением отреагировали на видеоматериал, сделанный во время встречи президента США Дональда Трампа и Елизаветы Второй.
Как передает РИА Новости, на кадрах американский лидер оттесняет в сторону британскую королеву.
Судя по записи, широко распространившейся в мировых средствах массовой информации, британской королеве пришлось идти в течение некоторого времени после президента Соединенных Штатов. Елизавета Вторая попыталась при этом обойти Дональда Трампа, однако он и вовсе остановился, преградив ей путь.
Кроме того, когда американский лидер шел вместе с британским монархом мимо строя королевских гвардейцев, Трамп также нарушил этикет, выдвинувшись перед Елизаветой Второй.
В Сети манеры лидера США расценили как грубейшие нарушения правил. Множество британских пользователей с возмущением отреагировали на поведение Трампа, называя его неуважительным и даже клоунским.
Напомним, ранее в Букингемском дворце опровергли информацию об опоздании Дональда Трампа на аудиенцию к королеве Великобритании. Сведения, распространившиеся в ряде изданий, были названы некорректными.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|