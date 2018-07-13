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В Букингемском дворце назвали некорректной информацию об опоздании Трампа на чаепитие с Елизаветой II
12:50
Фото: armblog.am
В Букингемском дворце опровергли информацию, распространившуюся ранее в прессе, об опоздании Дональда Трампа на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II.
Как передает ТАСС, глава Соединенных Штатов вовремя прибыл на встречу.
Американский президент вовремя прибыл на аудиенцию к британской королеве Елизавете II, заявили официальные представители Букингемского дворца. Отмечается, что церемония состоялась в полным соответствием с расписанием. Сведения об опоздании главы США не соответствуют действительности, отметили во дворце.
В общей сложности Дональд и Меланья Трамп провели вместе с монархом почти час, причем сорок семь минут из этого времени они находились во внутренних покоях Виндзорского замка. Британская пресса отмечает, что это было почти на двадцать минут больше, чем планировалось.
Накануне в ряде международных СМИ распространились сообщения о том, что американский лидер якобы прибыл на аудиенцию к британскому монарху с опозданием.
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