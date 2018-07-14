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В Ницце вспоминают погибших при теракте 14 июля 2016 года


14.7.2018 21:08
В Ницце вспоминают погибших при теракте 14 июля 2016 годаФото: kpcdn.net

Во французской Ницце состоялись мемориальные мероприятия, посвященные памяти жертв трагических событий 14 июля 2016 года.

Память погибших почтил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, который позже встретился в родственниками жертв теракта.

Церемонию памяти жертв террористической атаки, случившейся в Ницце ровно два года назад, возглавил французский премьер-министр Франции Эдуар Филипп. На странице политика в Facebook велась трансляция мемориальной акции.

Сегодня во Франции традиционно отмечают Национальный праздник, в связи с чем Эдуар Филипп обошел шеренги представителей трех родов войск, которые были выстроены на главной площади города - Массена, приветствовал ветеранов Второй мировой войны и тех, кто участвовал в антифашистском Движеним сопротивления.

Политик также провел встречу с родственниками жертв теракта и руководством городских ассоциаций, которые были созданы после трагических событий на Английской набережной двухлетней давности. Возле временного мемориала - большого белого Дерева жизни - сегодня зачитали имена всех восьмидесяти шести погибших. После минуты молчания звучала траурная музыка, национальный гимн Франции и гимн Ниццы.

В числе тех, чья жизнь трагически оборвалась два года назад, были две россиянки - 21-летняя Виктория Савченко и 27-летняя Алина Богданова.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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