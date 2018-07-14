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Малахов рассказал о свадьбе Сердюкова и Васильевой
14.7.2018 18:37
Фото: yandex.net
Бывший глава военного министерства Анатолий Сердюков сыграл свадьбу с экс-чиновницей ведомства Евгении Васильевой, рассказал российский ведущий Андрей Малахов. Шоумен поделился известием в своей авторской колонке на портале StarHit.
По словам Андрея Малахова, бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева и экс-министр того же ведомства Анатолий Сердюков узаконили свои отношения. Какие-либо подробности случившегося пока не сообщаются.
Напомним, Анатолий Сердюков покинул министерство после того, как в нем была выявлена масштабная преступная схема хищений госсобственности. В 2012 году возбудили так называемое дело "Оборонсервиса", основной фигуранткой которого оказалась Евгения Васильева.
Весной 2015 года экс-чиновницу Минобороны признали виновной в хищении около 800 миллионов рублей и приговорили к пяти годам колонии. При этом она была оправдана по трем эпизодам мошенничества с земельными участками в Темрюкском районе Краснодарского края, а также двумя зданиями в центре российской столицы. Судом также были учтены положительные характеристики обвиняемой, не имевшей в прошлом проблем с законом и занимавшей высокие должности в госструктурах. До начала разбирательства по делу "Оборонсервиса" Васильева имела практически безупречную репутацию.
Спустя два месяца после оглашения приговора Васильева, успевшая к тому времени возместить многомиллионый ущерб, была освобождена по УДО и в тот же день покинула исправительное учреждение.
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