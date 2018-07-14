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В Великобритании вынесен приговор исламисту, призывавшему к покушению на принца Джорджа
14.7.2018 17:16
Фото: klops.ru
В Великобритании к пожизненному сроку приговорили 32-летнего Хуснаина Рашида, призывавшего в Сети к расправе над четырехлетним принцем Джорджем.
Как передает ТАСС, мужчина признал вину по целому ряду пунктов обвинения.
Вулвичский королевский суд вынес вердикт по делу сторонника террористического "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки официально запрещена в РФ). Хуснаин Рашид, призывавший к покушению на британского принца Джорджа, приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы. Приговор был вынесен в минувшую пятницу, 13 июля.
Решение огласил судья Эндрю Лидс. По его словам, "сигнал был ясным", когда подсудимый публиковал имя, фото и адрес школы принца Джорджа. Кроме того, обвиняемый размещал в Сети угрожающие сообщения и соответствующие инструкции, где в качестве потенциальных объектов указывались члены британской королевской семьи.
По данным британских правоохранителей, осужденный ранее публиковал в мессенджере Telegram обращения к тем, кто разделяет идеи радикального ислама. В частности, он призывал их к терактам при помощи взрывных устройств и холодного оружия, а также впрыскивания яда в продукты, лежащие на прилавках магазинов. Прошлой осенью он разместил снимки четырехлетнего сына принца Уильяма и адрес учебного заведения, которое посещает ребенок. Под фотографиями злоумышленник оставил пугающие комментарии.
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