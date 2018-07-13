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Скончался бизнесмен Петр Офицеров, осужденный по «делу Кировлеса»
10:56
Фото: e-xecutive.ru
В возрасте сорока трех лет скончался Петр Офицеров, сообщают российские средства массовой информации со ссылкой на адвоката Светлану Давыдову.
Предприниматель ранее был осужден по так называемому "делу Кировлеса".
Бизнесмен Петр Офицеров скончался в минувшую пятницу, 13 июля, рассказала адвокат Светлана Давыдова, защищавшая его интересы во время судебного разбирательства. Отмечается, что родственники объявят о дате и месте церемонии прощания позднее.
По данным ряда российских СМИ, причиной смерти мог стать инсульт либо последствия эпилептического припадка. Офицеров был женат, воспитывал с супругой Лидией пятерых детей - трех сыновей и двух дочерей.
В феврале прошлого года в Ленинском суде Кирова был оглашен приговор по делу о хищении средств "Кировлеса". В соответствии с этим вердиктом, на пять лет условно осудили Алексея Навального. Вторым фигурантом этого громкого дела являлся бывший руководитель "Вятской лесной компании" Петр Офицеров. Его осудили на четыре года колонии условно с полуторагодовым испытательным сроком.
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