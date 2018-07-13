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В Крыму найдена карстовая пещера с прекрасно сохранившимися останками древних животных


13.7.2018 22:35
В Крыму найдена карстовая пещера с прекрасно сохранившимися останками древних животныхФото: narod.ru

В Крыму найдена карстовая пещера с останками древних животных, передают российские СМИ. Как предполагают ученые, пещера может оказаться одной из крупнейших на территории полуострова. Она была обнаружена во время работ по строительству автотрассы "Таврида" федерального значения.

Открытие было сделано во время работ по строительству участка дороги близ населенного пункта Зуя (Белогорский район). В предгорную местность сразу же направились археологи и спелеологи.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, строительные действия "на этом участке приостановлены до тех пор, пока исследования не завершатся, потому". Как оказалось, специалисты пришли к выводу о том, что имеется рикс провала дорожного полотна.

Пещера представляет огромный исследовательский интерес. Спелеологам, карстологам, палеонтологам и археологам уже удалось получить немало ценных сведений. В частности, в почти километровой по протяженности пещере найдены останки мамонтов, мастодонтов и копытных животных, которые обитали в Юрском периоде, а также скелет гигантской шерстистой гиены. По словам ученых, останки прекрасно сохранились.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

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