Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве более 200 нигерийцев, обманутых мошенниками, ночевали у посольства

15:06

Фото: gorod48.ru



Нигерийские дипломаты помогут своим согражданам вернуться на родину из Москвы, передает агентство "Интерфкакс".



Как рассказал глава волонтерской организации "Альтернатива" Олег Мельников, жители Африки стали жертвами мошенников и остались без обратных билетов.



К настоящему времени уже удалось договориться с посольством Нигерии о выделении автобуса, На нем гостей из Африки, прибывших ранее в РФ на мундиаль, доставят в хостелы, где они проведут пять дней. Расходы берет на себя дипмиссия. По словам Олега Мельникова, в нигерийском посольстве заверили, что за этот срок дипломаты решат вопрос с возвращением сограждан на родину.



Руководитель волонтерской организации отметил, что порядка двухсот нигерийцев уже около десяти дней были вынуждены провести в Москве без места для проживания и обратных билетов. В результате они провели последнюю ночь у стен посольства своей страны. Мельников сообщил, что обстоятельства этой истории предстоит выяснять правоохранительным органам. Дело в том, что билеты в Нигерию были аннулированы у иностранцев после того, как они прибыли в РФ.



Отмечается, что десятки нигерийцев, собравшихся у здания консульства, рассказывают об увлечении футболом. Однако в ряде изданий также появились предположения о том, что в действительности жители Африки говорят об этом из-за опасений попасть в тюрьму.



Автор: Злата Богатова

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