|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Мексике под пирамидой ацтеков найден более древний храм
14:34
Фото: islandtravel.co
Мексиканским ученым удалось обнаружить древний храм, скрывавшийся внутри ацтекского сооружения.
Археологи тщательно исследовали пирамиду, которая была повреждена в результате землетрясения, пишут латиноамериканские СМИ.
Древний храм, о существовании которого ученые ранее и не догадывались, обнаружен на территории мексиканского штата Морелос. Исследователи отправились туда, чтобы выяснить, какие повреждения получила пирамида Теопанзолко после сентябрьского землетрясения магнитудой более 7 баллов.
Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на представителей Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), размещенный внутри пирамиды объект размером 6х3 метра удалось отыскать при помощи радара.
По мнению историков, пирамиду возвели в промежутке между 1200 и 1521 годами, тогда как внутренний храм был построен в период 1150-1200 годов. Эксперты полагают, что он был посвящен богу дождя Тлалоку.
Исследователям уже удалось выяснить, что находится внутри культового сооружения. В частности, там нашли курильницу и фрагменты изделий из керамики.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|