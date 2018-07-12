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В Китае при взрыве на химпредприятии погибли 19 человек
13:13
Фото: cdn.ar.com
По меньшей мере девятнадцать человек стали жертвами ЧП в китайской провинции Сычуань, расположенной на юго-западе страны.
По предварительным данным, на территории промзоны прогремел взрыв, уничтоживший трехэтажное производственное здание.
Как сообщают китайские СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах уезда Цзянъань, в больницы после инцидента были доставлены двенадцать пострадавших. Угрозы для их жизни нет.
Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов, работающие на месте происшествия. Пока сведений о вероятных причинах взрыва из официальных источников не поступало.
Известно лишь, что взрывом практически полностью было разрушено трехэтажное здание, в котором располагалась фабрика по производству химической продукции. В близлежащих строениях были выбиты стекла. Пожар, начавшийся сразу после взрыва, экстренные службы достаточно быстро смогли потушить.
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