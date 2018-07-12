Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Крымского диверсанта Панова осудили на восемь лет колонии

12:04

Фото: xoroshiy.ru



В Крыму завершились слушания по делу Евгения Панова, который был задержан около двух лет назад сотрудниками ФСБ.



Согласно вынесенному вердикту, подсудимый был признан виновным в диверсионной деятельности. Украинского гражданина осудили на восемь лет, передает ТАСС.



Верховный суд Республики Крым завершил рассмотрение дела Евгения Панова. Подсудимый, являющийся украинского гражданином, обвинялся по статьям о незаконном обороте оружия и подготовке диверсий. Панов был признан виновным, соответствующее решение огласил судья Андрей Палий. Ближайшие восемь лет Панову предстоит провести в колонии строгого режима. Адвокат Ольга Динзе, защищающая интересы осужденного, выразила намерение попытаться обжаловать приговор, обратившись в Верховный суд РФ.



Напомним, в августе 2016 года в ФСБ РФ заявили о задержании в Крыму группы диверсантов. Сообщалось о том, что удалось предотвратить инциденты, готовившиеся с подачи Главного управления разведки украинского военного министерства. Диверсии могли произойти на территории полуострова.



Фигурантами этого дела тогда стали двое граждан Украины - Евгений Панов и Андрей Захтей, заключивший со следственными органами досудебное соглашение, дал признательные показания. По его словам, украинская разведка пыталась осуществить в Крыму серию взрывов. В минувшем феврале Захтея осудили на шесть с половиной лет колонии строгого режима.



Панов во время расследования вину в содеянном так и не признал.



Автор: Злата Богатова

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