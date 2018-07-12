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Илюмжинова отстранили от поста главы FIDE
11:31
Фото: chesscomfiles.com
Кирсана Илюмжинова отстранили от должности президента FIDE, передает ТАСС.
Решение принято Комиссией по этике этой международной организации по итогам заседания в Швейцарии, состоявшегося в минувшем июне.
Как сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE), 23-24 в Цюрихе провели рассмотрение жалобы, поданной ранее вице-президентом Георгиосом Макропулосом. Он заявлял о том, что в период с марта 2017 года по апрель 2018-го Кирсан Илюмжинов не раз допускал нарушения.
Комиссия пришла к выводу, что глава организации действительно ставил превыше всего собственные интересы, а также дискредитировал членов президентского совета посредством ложных и провокационных заявлений. Подобного рода деятельность Илюмжинова за последнее время могла нанести серьезный ущерб репутации и финансовому положению FIDE. Подчеркивается, что все это якобы уже успело негативно повлиять на имидж шахмат.
Напомним, в минувшем апреле за отставку Илюмжинова проголосовал Президентский совет FIDE. Одновременно на его пост собственную кандидатуру выдвинул Макропулос. Как писали тогда СМИ, решение о необходимости ухода главы организации было обусловлено санкциями американского Минфина, под действие которых ранее попал Илюмжинов. Голосование проходило в Минске, где четырнадцать человек поддержали резолюцию. Против оказался лишь один участник встречи.
В конце 2015 года имя Кирсана Илюмжинова оказалось в черном списке американского Минфина. Власти Соединенных Штатов объяснили это тем, что глава FIDE мог оказывать материальную помощь и действовать в интересах сирийского правительства.
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