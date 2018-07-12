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В пятницу 13-го произошло затмение Солнца суперлуной


08:42
В пятницу 13-го произошло затмение Солнца суперлунойФото: mynews-in.net

Сегодня, 13 июля, произошло достаточно редкое астрономическое событие - солнечное затмение суперлуной, передает ТАСС.

По мнению ученых, лучше всего это необычное явление было видно в Антарктиде.

Естественный спутник Земли приблизился к нашей планете на довольно небольшое (по астрономическим меркам) расстояние - небесные тела сейчас разделяют около 357 тысяч километров. При этом Луна на непродолжительное время частично заслонила Солнце. По словам старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова, речь идет о совсем небольшом затмении. Это астрономическое событие можно было разглядеть лишь с территории южного полушария.

Началось необычное затмение в 04:48 по московскому времени, когда Солнце взошло на юго-западе Индийского океана. Как отмечается на сайте Московского планетария, оно будет продолжаться в течение примерно двух с половиной часов, после чего завершится между Новой Зеландией и Антарктидой.

Согласно календарю, который в конце прошлого года составил член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин, июль стал богатым на астрономические события. 10 числа Венера прошла рядом со звездой Регул, и на небе были видны сразу два ярких объекта. Интересное явление ожидается также в ночь на 28 июля, когда Марс подлетит к Земле на самое близкое  за последние полтора десятка лет расстояние. Ученые называют такое явление "великим противостоянием".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 234

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