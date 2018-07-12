|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В пятницу 13-го произошло затмение Солнца суперлуной
08:42
Фото: mynews-in.net
Сегодня, 13 июля, произошло достаточно редкое астрономическое событие - солнечное затмение суперлуной, передает ТАСС.
По мнению ученых, лучше всего это необычное явление было видно в Антарктиде.
Естественный спутник Земли приблизился к нашей планете на довольно небольшое (по астрономическим меркам) расстояние - небесные тела сейчас разделяют около 357 тысяч километров. При этом Луна на непродолжительное время частично заслонила Солнце. По словам старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова, речь идет о совсем небольшом затмении. Это астрономическое событие можно было разглядеть лишь с территории южного полушария.
Началось необычное затмение в 04:48 по московскому времени, когда Солнце взошло на юго-западе Индийского океана. Как отмечается на сайте Московского планетария, оно будет продолжаться в течение примерно двух с половиной часов, после чего завершится между Новой Зеландией и Антарктидой.
Согласно календарю, который в конце прошлого года составил член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин, июль стал богатым на астрономические события. 10 числа Венера прошла рядом со звездой Регул, и на небе были видны сразу два ярких объекта. Интересное явление ожидается также в ночь на 28 июля, когда Марс подлетит к Земле на самое близкое за последние полтора десятка лет расстояние. Ученые называют такое явление "великим противостоянием".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|