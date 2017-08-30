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Московская полиция отыскала британского фаната, пропавшего без вести в Самаре
19:31
Фото: news-r.ru
В одной из гостиниц российской столицы найден британский футбольный фанат, считавшийся пропавшим, передает ТАСС.
Ранее родственники болельщика не смогли с ним связаться и очень обеспокоились.
По данным столичного главка МВД, считавшийся без вести пропавшим британец жив и здоров. В настоящее время иностранный гражданин находится в одном из московских отелей.
В ходе проведенной проверки выяснилось, что в отношении британского подданного Дугласа Моретона никаких противоправных деяний не совершалось. О том, что мужчина найден, российские правоохранители уже известили британское посольство.
Со ссылкой на собственные источники в столичных правоохранительных структурах ТАСС отмечает, что фанат в момент обнаружения был в достаточно сильном алкогольном опьянении.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Моретон якобы пропал в Самаре. В действительности мужчина еще в минувший вторник выехал оттуда в Москву на поезде и благополучно прибыл на Казанский вокзал на следующий день, что зафиксировано видеокамерами.
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