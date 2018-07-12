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Данилко больше не хочет выступать в образе Верки Сердючки
12.7.2018 17:32
Фото: vnnews.ru
Шоумен Андрей Данилко объявил о том, что его карьера в образе "Верки Сердючки" практически завершена.
Прощальное турне призер конкурса "Евровидение" собирается провести в следующем году, посетив несколько городов Украины.
Как сообщает украинское издание "Вести", опубликовавшее интервью с артистом, Андрей Данилко готовится к последним выступлениям в полюбившемся многим образе знаменитой "Верки Сердючки". Решение звезды о завершении этого направления было принято звездой из-за накопившейся за годы работы усталости.
По словам артиста, ему приходилось годами находиться "в такой гонке", что он практически не помнит некоторые периоды времени. Из-за концертных перегрузок он путал Липецк и Луцк, а Нижний Новгород с Новгородом, даже не понимая, в чем разница. Подобная ситуация не могла радовать, отметил Данилко.
После того, как состоится прощальный тур по украинским городам, Данилко больше не будет появляться перед зрителями в образе задорной проводницы. Завершающие выступления, подчеркнул артист, представляют собой некую благодарность всем, кто позволил "мальчику из Полтавы" стать состоятельным человеком и "жить на Крещатике".
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