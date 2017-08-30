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В Афганистане после прорыва дамбы водой смыты несколько деревень


15:57
В Афганистане после прорыва дамбы водой смыты несколько деревеньФото: rufox.ru

На востоке Афганистана прорвало дамбу, передает ТАСС. Водой были полностью уничтожены не менее трехсот жилых домов

По предварительным данным, жертвами ЧП стали как минимум десять человек. Точное количество пропавших без вести устанавливается.

Крупная катастрофа произошла на территории провинции Панджшер, расположенной на востоке Афганистана. В результате прорыва дамбы в горной долине началось наводнение.

Как сообщает телевизионный канал Ariana, минувшей ночью вода полностью затопила несколько населенных пунктов. Уничтожены по меньшей мере триста домов, и уровень воды продолжает подниматься.

Представители местных властей выражают опасения в связи с тем, что число погибших в ближайшее время может возрасти. На месте происшествия сейчас активно ведутся поисково-спасательные мероприятия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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