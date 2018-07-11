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В Египте неуправляемый автобус столкнулся с фурой: погибли 10 человек
13:47
Фото: livincool.com
В Египте десять человек погибли при столкновении автобуса и грузовой фуры, передают зарубежные СМИ.
По данным представителей местных властей, травмы различной тяжести в этом ДТП получили двадцать пять человек.
Как заявил официальный представитель египетского Минздрава Халед Мугахид, в результате дорожной аварии, случившейся на автотрассе Матрух-Александрия, погибли десять человек. Мугахил рассказал, что у пострадавших врачи диагностированы тяжелые травмы - сложные переломы, внутренние кровотечения и повреждения головы. Состояние многих сейчас оценивается как тяжелое.
Согласно предварительным выводам специалистов, виновником смертельной аварии может являться водитель автобуса, который допустил существенное превышение скорости и потерял управление. Оказавшись на встречной полосе, транспортное средство на полном ходу врезалось в многотонную фуру, а потом перевернулось.
По факту трагического инцидента ведет расследование прокуратура.
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