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Эвелина Бледанс рассказала об отказе Хабенского фотографироваться с ее сыном с синдромом Дауна
13:13
Фото: 101.ru
По словам актрисы Эвелины Бледанс, ее знаменитый коллега Константин Хабенский отказался делать совместную фотографию с ее сыном, у которого диагностирован синдром Дауна.
Пожаловавшись на артиста в своем Instagram, она позднее решила удалить запись, но скрин появился в СМИ.
Скрин сообщения, опубликованного на странице Эвелины Бледанс, позднее был опубликован порталом dni.ru. Судя по фото, артистка посетовала, что Константин Хабенский категорически отказался фотографироваться вместе с ее маленьким сыном Семеном.
По словам Бледанс, она одновременно с Хабенским сейчас проживает в небольшом закрытом отеле. Несмотря на это, она решили представиться и попросила о совместном фото с артистов. Однако "мы с Семиком получили категорический отказ", - пожаловалась актриса.
Актриса уточнила, что хотела разместить снимок с Хабенским на странице, специально созданной для сына. Артистка также отметила, что в прошлом поддерживала фонд коллеги и знает, какое важное значение для людей их профессии имеет личное пространство. Но она не может понять, как он мог "отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться", — констатировала Бледанс, добавив, что в будущем никогда не будет делать совместные фото с Хабенским.
Пост был стерт, но подписчики Бледанс продолжали делиться мнениями по этому поводу под другими публикациями. В частности, нашлись те, кто заступился за актера. По их словам, Хабенский имел полное право отказаться от снимка. Другие пользователи все же назвали его решение высокомерным.
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