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В Японии до 200 человек возросло число жертв наводнений и оползней


12:42
В Японии до 200 человек возросло число жертв наводнений и оползнейФото: prozor-x.com

До двухсот человек возросло количество погибших в результате наводнений и оползней на юго-западе Японии, передает РИА Новости.

Наибольший ущерб стихия нанесла префектурам Окаяма и Хиросима.

В конце прошлой недели на центральные и юго-западные регионы Японии обрушились продолжительные ливни, которые спровоцировали наводнения и оползни. На сегодняшний день официально подтверждена гибель двухсот человек. Стихийное бедствие уже считается крупнейшим за последние несколько десятков лет - в последний раз подобное происходило в 1982 году.

В поисково-спасательных мероприятиях задействовано свыше семидесяти тысяч сотрудников экстренных служб. Тысячи людей, которые ранее вынужденно покинули свои дома, продолжают оставаться в специально созданных эвакуационных центрах. На смену осадкам в некоторых районах пришел сильный зной, отмечают японские СМИ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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