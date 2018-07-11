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Адвокат Карины Цуркан рассказал о деталях обвинения
11:26
Фото: informator.news
Названы детали обвинения бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
По словам юриста, его подзащитную обвиняют в сотрудничестве с молдавскими спецслужбами.
Как заявил адвокат бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, ее обвиняют в работе на спецслужбы Молдавии. По словам Ивана Павлова, текст обвинения выглядит как три абзаца текста и умещается на половине стандартного бумажного листа. Суть обвинения заключается в том, что в середине августа 2004 года она стала агентом, который впоследствии осуществлял "конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", отметил Павлов.
Кроме того, весной 2015 года Цуркан, находившаяся в Москве, получила электронную версию проекта документа энергетического министерства. В нем шла речь о некоторых аспектах деятельности отечественных энергокомпаний, включая каналы международного сотрудничества. В соответствии с фабулой обвинения, спустя некоторое время его подзащитная эту бумагу представителям молдавских спецслужб.
Учитывая точные даты в этом документе, обвинители были весьма скрупулезны. Но понять в полном объеме обвинение сейчас не представляется возможным из-за отсутствия каких-либо описаний других обстоятельств данных событий, пояснил Павлов. По его словам, в конце 2016 года ФСБ привлекала специалистов, которые заключили, что информация в данном документе может считаться государственной тайной.
Ранее Иван Павлов, которому дали возможность посетить бывшего члена правления "Интер РАО" в "Лефортово", рассказал о том, что Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже, решительно отказывается признавать себя причастной к такого рода преступлениям. Адвокат подчеркивал, что его подзащитная твердо намерена защищаться.
Напомним, по данным ряда средств массовой информации, Карину Цуркан заподозрили в том, что она передавала румынским спецслужбам сведения о поставках электроэнергии на территорию Крымского полуострова.
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