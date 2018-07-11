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Израильтяне нанесли ракетные удары по военным объектам в Сирии
Израильтяне нанесли ракетные удары по военным объектам в Сирии
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Израильтяне нанесли ракетные удары по военным объектам в Сирии


03:39
Израильтяне нанесли ракетные удары по военным объектам в СирииФото: newsby.org

Израильские силовики атаковали военные объекты в Сирии.

Как передает ТАСС, цитируя коммюнике пресс-службы армии еврейского государства, удары был нанесены в ответ на перелет сирийского беспилотника.

В документе, распространенном в четверг, говорится о сирийском беспилотнике, который ранее был перехвачен израильской стороной. В ответ на запущенный с сирийской территории БПЛА, израильтяне атаковали три военных поста. Израильские силовики и впредь намерены решительно действовать против любого рода попыток нарушения суверенитета и потенциального вреда гражданским лицам еврейского государства, подчеркивается в официальном документе.

Беспилотник, который залетел примерно на 10 км вглубь территории еврейского государства, был перехвачен израильскими военными накануне, 11 июля. Силовикам удалось перехватить его при помощи ракеты Patriot. По словам представителя ВС Израиля Джонатана Конрикуса, оборонные системы "вели аппарат" с того момента, как он оказался в пределах демилитаризованной зоны у границы.

Несколько дней назад информационное агентство SANA сообщило о том, что ВВС еврейского государства нанесли удар по сирийской авиабазе, которая находится на территории провинции Хомс. Отмечалось, что системы ПВО Сирии сбили несколько ракет и даже смогли поразить один из израильских военных самолетов. Остальные воздушные судна сразу после этого поспешили сменить курс и возвратиться в свою сторону. В Армии Израиля отказались комментировать эти сведения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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