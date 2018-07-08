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Израильские силовики отказались комментировать сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии
12:28
Фото: cont.ws
Представители израильской армии пока воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу публикаций о ракетном ударе в Сирии.
Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что атаке подверглась авиабаза в провинции Хомс.
Как передает агентство SANA, ВВС еврейского государства нанесли удар по сирийской авиабазе, которая находится на территории провинции Хомс. Отмечается, что системы ПВО Сирии сбили несколько ракет и даже смогли поразить один из израильских военных самолетов. Остальные воздушные судна сразу после этого поспешили сменить курс и возвратиться в свою сторону.
В Армии Израиля на просьбу прокомментировать эту информацию заявили, что не будут говорить о публикациях в зарубежных СМИ, сообщает ТАСС.
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