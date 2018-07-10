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Израильские археологи отыскали руины библейского города Цэйр
10.7.2018 16:39
Фото: day.az
В Израиле найдены руины библейского города Цэйр, передает ТАСС.
Директор израильского парка Иордан, в пределах которого расположена деревня Бейт Цайда, выразил надежду на то, что это открытие будет способно привлечь множество паломников-христиан.
Открытие было сделано в ходе раскопок, которые археологи вели близ Иерусалима. Исследователям удалось отыскать руины ворот древнего города Цэйр. Согласно преданию, именно там Иисус Христос смог накормить пятью ломтями хлеба и двумя рыбинами тысячи людей.
Как сообщает The Jerusalem Post, археологи обнаружили кирпичную кладку, которая, полагают исследователи, представляет собой остатки ворот библейского города Цэйр. По мнению ученых, в начале нашей эры в этом месте находилось поселение Бейт Цайда, где проживали рыбацкие семьи.
Специалисты пришли к выводу, что находку можно датировать 1000-586 гг до н.э. - периодом Первого Храма. Судя по размеру и предварительному анализу состояния обнаруженных частей, Цэйр в то время являлся довольно крупным населенным пунктом, полагают эксперты.
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