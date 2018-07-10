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Под Архангельском обезвредили снаряд с ипритом времен интервенции


10.7.2018 16:07
Под Архангельском обезвредили снаряд с ипритом времен интервенцииФото: dv-com.net

В Архангельской области обезврежен боевой заряд с ипритом, более ста лет пролежавший в лесу, передает агентство "Интерфакс".

Как рассказали представители регионального МЧС, операция проводилась на территории Виноградовского района.

По мнению специалистов, боевой заряд с ипритом английского производства калибра 83,8 мм находился в лесном массиве с периода интервенции. Артиллерийский снаряд представлял серьезную угрозу не только из-за возможного взрыва, но и с точки зрения поражения токсичными химическими веществами.

Иприт - боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия, применявшееся во время обеих мировых войнах. Специалисты считают, что в течение века снаряд мог сохранить боевые качества.

Учитывая риски, связанные с транспортировкой, снаряд решил обезвредить на месте, где его ранее обнаружили. Операция проводилась взрывотехниками центра гражданской защиты Архангельской области и химиками службы спасения, которые до и после подрыва дегазировали местность до и после подрыва.

Как предостерегают в региональном МЧС, боеприпасы наиболее вероятно обнаружить на территории Виноградовского и Плесецкого районов Поморья,где в период 1918-19 годов там шли ожесточенные бои с интервентами. Неразорвавшиеся ржавые боеприпасы, которые прошли через ствол орудия, способны взорваться даже при незначительном воздействии, предупредили в ведомстве.

Автор: Злата Богатова

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