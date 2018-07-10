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Японских зрителей знакомят с советским кино


10.7.2018 15:49
Японских зрителей знакомят с советским киноФото: fedsovet.net

В Японии проходит фестиваль советского и российского кино, передает ТАСС.

Для открытия программы организаторы решили выбрать кинокартину "Анна Каренина. История Вронского", которую создал выдающийся режиссер и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

В программу войдут свыше двадцати советских и российских кинолент. Японским зрителям представилась возможность посмотреть их в рамках перекрестного Года культуры двух стран.

На торжественной церемонии открытия выступил российский посол в Японии Михаил Галузин. Как отметил дипломат, в течение всей долгой истории "советско-японских, российско-японских отношений" народы двух стран имели прочные культурные связи, которые были особенно заметными в сфере кинематографа и всегда были очень важной "сферой доброжелательного взаимного интереса".

По словам известного отечественного кинематографиста Алексея Учителя, искусство кино поможет понять "внутреннее состояние у российского и советского человека". Кинематографист полагает, что это способно углубить понимание "между народами России и Японии".

Кроме кинокартины Карена Шахназарова, посвященной событиям русско-японской войны 1904-1905 годов, в программу фестиваля вошли такие известные фильмы советского периода, как "Юность Максима", "Александр Невский", "Пять вечеров", а также более поздние ленты, в частности, "Чучело" и "Интердевочка". Современный отечественный кинематограф представляет "Матильда", вышедшая на экраны в прошлом году.

Фестиваль будет длиться до начала августа.

Автор: Злата Богатова

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