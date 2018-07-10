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В Китае приговорили к смертной казни убийцу девяти школьников


10.7.2018 15:14
В Китае приговорили к смертной казни убийцу девяти школьниковФото: newzz.in.ua

В Китае завершились слушания по делу о вооруженном нападении на школьников, передает ТАСС.

Суд признал 28-летнего Чжао Цзэвэя виновным в убийстве девяти человек и приговорил к смертной казни.

Убийцу девяти школьников приговорили к высшей мере наказания. В ходе расследования было собрано достаточно доказательств вины 28-летнего жителя провинции Шэньси (Северо-Западный Китай). В результате в качестве наказания для Чжао Цзэвэя была выбрана высшая мера.

Напомним, трагический инцидент случился в минувшем апреле в городе Юйлинь. На учащихся одной из средних школ, которые шли домой после занятий, напал вооруженный ножом мужчина. Ранения в результате ЧП получили девятнадцать человек, девять из которых погибли.

Полицейские практически сразу задержали злоумышленника. Во время расследования преступник заявил, что мотивом массового убийства стало желание мести. По словам Чжао Цзэвэя, в школьные годы ему приходилось терпеть много унижений от его одноклассников. Именно поэтому он и напал на детей.

Автор: Злата Богатова

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