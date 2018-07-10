Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Башкирии спасены дети, отправившиеся в поход к водопаду

10.7.2018 14:51

Фото: topturizm.com.ua



В Башкирии с водопада Атыш эвакуирована группа туристов, передает агентство "Интерфакс". Как стало известно, среди тех, кто из-за дождей застрял в труднодоступной местности, было двенадцать детей.



По данным пресс-службы республиканского Госкомитета по ЧС, в минувшую пятницу, 6 июля, из Уфы в поход отправилась группа туристов. Направляясь к водопаду Атыш, который находится на территории Белорецкого района, туристы смогли вброд перейти реку Инзер.



Дойдя до памятника природы, расположенного в достаточно труднодоступной местности, группа повернула назад. Однако когда туристы добрались до реки, стало очевидно, что вновь ее перейти самостоятельно не удастся. В результате продолжающихся ливневых осадков уровень воды резко возрос.



Сигнал в экстренные службы поступил 9 июля. Спасатели, прибывшие к месту ЧП на катамаране, успешно провели эвакуацию. Отмечается, что в районе Атыша сотовая связь полностью отсутствует. Поэтому взрослым пришлось с большим трудом переправиться на другой берег, чтобы обратиться за помощью.



В Госкомитете отметили, что все дети "живы и здоровы", к счастью, никто не пострадал.



На портале республиканского главка МЧС уточняется, что в состав группы входили двое взрослых и двенадцать детей возраста от 14 до 18 лет. Официальную регистрацию они не проходили. Детская тургруппа ранее находилась в палаточном лагере, разбитом в окрестностях населенного пункта Габдюково, куда приехали из Уфы на электричке.



Спасателям, чтобы эвакуировать детей, пришлось добираться до места от Белорецка 150 км по бездорожью. Затем сотрудники МЧС около 15 км шли по лесу вверх по течению реки Инзер.



Автор: Злата Богатова

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