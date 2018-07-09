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В Ульяновской области бывшего районного прокурора осудили на 10 лет колонии за связь с подростком


09:36
В Ульяновской области бывшего районного прокурора осудили на 10 лет колонии за связь с подросткомФото: vk.me

В Ульяновске вынесли приговор экс-сотруднику региональной прокуратуры, который обвинялся в совершении преступлений сексуального характера против малолетних.

Как передает агентство "Интерфакс-Поволжье", дело рассматривалось Засвияжским районным судом.

В ходе судебных слушаний Виктор Петров, ранее являвшийся прокурором Ульяновского района, отказался признавать виновным. Однако суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на десять лет с отбыванием в колонии строгого режима. В пресс-службе суда затруднились более точно сформулировать фабулу уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Петрова.

По данным агентства, расследование было начато осенью прошлого года. Согласно материалам уголовного дела, бывший прокурор Ульяновского района покушался на сексуальные отношения с лицом, которое на тот момент еще не достигло шестнадцатилетнего возраста.

Представители облпрокуратуры отметили, что Петров в прошлом уволился по собственному желанию.

Автор: Злата Богатова

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