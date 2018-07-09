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В Японии жертвами дождей и оползней стали более 120 человек
00:33
Фото: prozor-x.com
В Японии растет число жертв проливных дождей и оползней, передает телевизионный канал "МИР 24".
Согласно последним данным, официально подтверждена гибель 126 человек, порядка 80 продолжают числиться без вести пропавшими.
Количество погибших, отмечают японские СМИ, уже преодолело печальную отметку в 77 человек - ранее этот показатель считался самым высоким при ливнях и спровоцированными ими оползнях. Именно столько человек погибли в Хиросиме в 2014 году из-за последствий обильных осадков.
В настоящее время рекомендации об эвакуации сохраняются для более чем шести миллионов жителей Японии. Примерно одиннадцать тысяч человек, которые ранее были вынуждены покинуть собственные дома, остаются в специально созданных центрах. Места для эвакуации жителей были открыты на территории пятнадцати японских префектур.
Сотрудники спасательных служб, действуя совместно с полицейскими и подразделениями сил самообороны продолжают вести поисково-спасательные мероприятия. По мнению специалистов, количество тех, кто мог быть заблокирован в своих домах из-за затопления, исчисляется тысячами.
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