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Захарова: Уход Джонсона говорит о начале "правительственного кризиса" в Великобритании


9.7.2018 22:13
Захарова: Уход Джонсона говорит о начале "правительственного кризиса" в ВеликобританииФото: vladtime.ru

Уход британского министра иностранных дел Бориса Джонсона может свидетельствовать о неком кризисе в правительстве  Терезы Мэй, полагает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам Марии Захаровой, ранее уже высказывались мнения о том, что столь "грязная многокомпонентная интрига" вполне способна привести правительство Терезы Мэй к достаточно плачевным результатам. Теперь стало ясно, что "даже британский король политической эксцентрики" не хочет находиться "в этой дырявой шлюпке".

На странице в фейсбуке Захарова отметила, что уже становится опасно в таком объеме "врать миру" про мифическую "руку Кремля". Мнимую "солидарность" необходимо подкреплять аргументами, особенно на фоне недавнего инцидента в Эймсбери, где только что скончалась 44-летняя британская подданная. Как указала представитель отечественного дипломатического ведомства, на Даунинг-стрит сейчас "все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса".

До того, как была принята отставка Бориса Джонсона, возглавлявшего МИД королевства, свой пост покинул министр по выходу Британии из ЕС Дэвидом Дэвисом. Решение Дэвиса связано с несогласием по поводу планов экономического взаимодействия королевства и Евросоюза после того, как Великобритания официально покинет состав ЕС.

Как уже сообщалось, в Великобритании скончалась Дон Стерджес, которую вместе с ее 45-летним спутником Чарльзом Роули экстренно госпитализировали 30 июня. ЧП случилось в городе Эймсбери, который находится на территории графства Уилтшир. Накануне Тереза Мэй заявила, что ее шокировало известие о кончине женщины. Правительство сейчас "стремится обеспечить полную поддержку" местным жителям, занимаясь этим трагическим инцидентом, подчеркнула премьер.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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