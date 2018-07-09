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Под Челябинском убиты мать и 16-летняя дочь
9.7.2018 16:32
Фото: old.sud.ua
Полиция Южного Урала расследует жестокое убийство, жертвами которого стали 46-летняя женщина и ее несовершеннолетняя дочь.
По данным российских СМИ, трагический инцидент случился в городе Карталы Челябинской области.
Как рассказали официальные представители регионального СК СКР, тела погибшей женщины и ее шестнадцатилетней дочери с явными признаками криминальной смерти были найдены в минувшую субботу, 7 июля. Преступление было совершено в доме, где проживала женщина и ее дочь. По факту двойного убийства следственные органы уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Как установили эксперты, мать и ее шестнадцатилетняя дочь умерли в результате ножевых ранений.
По версии следствия, преступление могло быть на фоне распития спиртного, о чем свидетельствует множество пустых бутылок в помещении, где произошло ЧП. Однако принимали ли участие погибшие в употреблении алкоголя, предстоит установить экспертам.
Отмечается, что погибшая женщина в последнее время трудилась в качестве уборщицы, тогда как ее дочь не посещала никакое учебное заведение.
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